В Саратове парень ограбил магазин ради шести килограммов шашлыка

20 Апр 2020 2020-04-20T08:48:00+03:00

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Полиция Ленинского района раскрыла грабеж из магазина на 2-м Московском проезде в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 19 апреля в 14:00 неизвестный унес из холодильника шесть килограммов шашлыка и продуктовую корзину.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 24-летний безработный парень.

На него завели уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU