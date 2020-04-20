В Саратове парень ограбил магазин ради шести килограммов шашлыка
Злоумышленника задержали
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Полиция Ленинского района раскрыла грабеж из магазина на 2-м Московском проезде в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 19 апреля в 14:00 неизвестный унес из холодильника шесть килограммов шашлыка и продуктовую корзину.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 24-летний безработный парень.
На него завели уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU