В Саратове нетрезвый водитель Kia влетел в фонарь

20 Апр 2020 2020-04-20T08:27:16+03:00

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Вчера, 19 апреля, 33-летний водитель Kia Sportage устроил ДТП.

По данным портала «ЧП-Саратов», как сообщают очевидцы, нетрезвый мужчина на скорости выехал на встречную полосу и влетел в фонарь у кафе «Феро» в Саратове.

Сотрудники полиции сделали ему тест на опьянение, он показал 1,1 промилле алкоголя.

Мужчина пострадал, его госпитализировали медики ЦМК.

Обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU