В результате ДТП в Энгельсе пострадали двое детей и шестеро взрослых
Сегодня, 19 апреля, в Энгельсе у дома №61 на Заводской улице Nissan Juke влетел в Lada Granta.
По данным портала «ЧП Саратов», за рулем отечественного авто был мужчина. Прибывшие спасатели вынули женщину из салона из искореженного автомобиля, после чего пострадавшую в тяжелом состоянии медики доставили в больницу, как и ее детей, в возрасте 11 и 15 лет.
В иномарке была нетрезвая компания из четырех человек. Одному из них потребовалась госпитализация.
На месте также работали дорожные инспекторы, обстоятельства выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU