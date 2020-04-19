В результате ДТП в Энгельсе пострадали двое детей и шестеро взрослых

19 Апр 2020 2020-04-19T21:59:31+03:00

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Сегодня, 19 апреля, в Энгельсе у дома №61 на Заводской улице Nissan Juke влетел в Lada Granta.

По данным портала «ЧП Саратов», за рулем отечественного авто был мужчина. Прибывшие спасатели вынули женщину из салона из искореженного автомобиля, после чего пострадавшую в тяжелом состоянии медики доставили в больницу, как и ее детей, в возрасте 11 и 15 лет.

В иномарке была нетрезвая компания из четырех человек. Одному из них потребовалась госпитализация.

На месте также работали дорожные инспекторы, обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU