2020-04-20T00:06:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 20 апреля 2020 года: 114 человек

За сутки 19 апреля количество заболевших коронавирусом в Саратове выросло на 16 человек
Дарья Вострикова
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Количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области составляет 114, прирост за сутки, 19 апреля, составил 16 диагнозов.

По данным оперативного штаба региона, зафиксировано четыре новых случая заболевания в Саратове, по три в Балакове и Ртищеве, по два в Ершове и Перелюбском районе, по одному в Балашове и Аткарске.

У девяти человек новую инфекцию выявили во время обследования внебольничной пневмонии, у двух при обследовании группы риска старше 60 лет, четыре человека были в контакте, один прибыл из Москвы с симптомами ОРВИ.

Распределение по возрасту заболевших такое: шестерым гражданам от 40 до 50 лет, столько же заразившихся старше 60. Трем от 50 до 60 лет, один младше 30 лет.

Пациентов наблюдают врачи, определен круг их контактных лиц.

Если смотреть географию распространения коронавируса, то диагнозы подтверждены у жителей 19 муниципальных образований региона, включая Саратов.

От общего числа 42% заболевших живут в областном центре, 16% в Ершове, почти 8% в Татищеве. В девяти районах Саратовской области находятся по одному заболевшему.

Напомним, за весь период из 114 зараженных выздоровели 17 человек, а четверо скончались от хронических заболеваний.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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