Самоизоляция в Саратовской области: какие штрафы для нарушителей

19 Апр 2020 2020-04-19T18:08:09+03:00

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С 20 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.

Как сообщает телеграм-канал «СтопКоронавирус_Саратовская область», местным жителям рекомендуют по возможности оставаться дома, ограничить поездки и контакты.

Полиция напоминает, что за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности может быть предупреждение или штраф.

Суммы таковы: граждане отдадут от 1 тыс. рублей до 30 тыс. рублей, должностные лица от 10 тыс. рублей до 50 тыс. рублей.

Предприниматели без образования юридического лица заплатят от 30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, юридические лица от 100 тыс. рублей до 300 тыс. рублей.

- Также установлена административная ответственность за нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенные в период режима ЧС или при возникновении угрозы распространения опасного заболевания или проведения ограничительных мероприятий (карантина), а также за невыполнение в установленный срок требования органа, осуществляющего федеральный государственный санэпиднадзор, о проведении санитарно-эпидемиологических мероприятий, – пишут в канале.

За это рядовые граждане отдадут от 15 тыс. рублей до 40 тыс. рублей, должностные лица от 50 тыс. рублей до 150 тыс. рублей. Предприниматели от 50 тыс. рублей до 150 тыс. рублей или их деятельность приостановят на срок до 90 суток.

Последняя санкция применима также к юридическим лицам, а наказание рублем для них будет в размере от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU