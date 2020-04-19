В Саратове загорелся еще один дачный дом

19 Апр 2020 2020-04-19T16:21:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 19 апреля, в СНТ «Факел» на 2-й Гуселке в Волжском районе Саратова загорелся дачный дом.

Как сообщает портал «ЧП Саратов», прибывшие пожарные устраняют возгорание.

В здании находился только его хозяин и он не пострадал.

На месте также работают медики ЦМК, обстоятельства выясняются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU