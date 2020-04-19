В Саратове загорелся еще один дачный дом
Прибывшие пожарные устраняют возгорание
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Сегодня, 19 апреля, в СНТ «Факел» на 2-й Гуселке в Волжском районе Саратова загорелся дачный дом.
Как сообщает портал «ЧП Саратов», прибывшие пожарные устраняют возгорание.
В здании находился только его хозяин и он не пострадал.
На месте также работают медики ЦМК, обстоятельства выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU