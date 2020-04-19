Житель Энгельса получил год колонии за кражу 90 тыс. рублей у возлюбленной

19 Апр 2020 2020-04-19T16:18:52+03:00

Он перевел деньги с карты своей девушки

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Суд признал 35-летнего жителя Энгельса виновным в краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 12 декабря 2019 года мужчина нашел у себя дома банковскую карту и телефон своей сожительницы. Он перевел с чужого платежного средства 90 тыс. рублей своей знакомой, обналичил их и пошел тратить.

Теперь ему придется провести год в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU