Житель Энгельса получил год колонии за кражу 90 тыс. рублей у возлюбленной
Суд признал 35-летнего жителя Энгельса виновным в краже.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 12 декабря 2019 года мужчина нашел у себя дома банковскую карту и телефон своей сожительницы. Он перевел с чужого платежного средства 90 тыс. рублей своей знакомой, обналичил их и пошел тратить.
Теперь ему придется провести год в исправительной колонии строгого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU