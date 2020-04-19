2020-04-19T16:14:33+03:00
Происшествия

В Энгельсском районе полыхали две дачи

Огонь вспыхнул из-за проводки
Дарья Вострикова
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В СНТ «Волжанка» Энгельсского района горели две дачи.

Как сообщает портал «ЧП Саратов», по предварительным данным огонь вспыхнул потому что в одном из домов замкнула проводка из-за обогревателя.

Внутри были дети и взрослые, которые выбежали на улицу.

Пламя перекинулось на второй дом, прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и не дали загореться третьему дому.

В результате ЧП никто не пострадал, обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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