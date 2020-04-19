В Энгельсском районе полыхали две дачи
В СНТ «Волжанка» Энгельсского района горели две дачи.
Как сообщает портал «ЧП Саратов», по предварительным данным огонь вспыхнул потому что в одном из домов замкнула проводка из-за обогревателя.
Внутри были дети и взрослые, которые выбежали на улицу.
Пламя перекинулось на второй дом, прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и не дали загореться третьему дому.
В результате ЧП никто не пострадал, обстоятельства выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU