В Саратове загорелся дом на Университетской улице
На месте работают пожарные
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Сегодня, 19 апреля, в Саратове на Университетской улице 38 загорелся частный дом.
По информации портала «ЧП Саратов», на месте работают несколько пожарных расчетов.
По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU