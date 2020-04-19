В Саратове загорелся дом на Университетской улице

19 Апр 2020 2020-04-19T14:05:28+03:00

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Сегодня, 19 апреля, в Саратове на Университетской улице 38 загорелся частный дом.

По информации портала «ЧП Саратов», на месте работают несколько пожарных расчетов.

По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU