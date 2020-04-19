Жители Саратовской области могут получить отсрочку по уплату налогов из-за коронавируса
ФНС России запустила сервис, с помощью которого жители страны, в том числе и Саратовской области, могут узнать, есть ли для них возможность получить отсрочку по уплате налогов из-за коронавируса.
По данным канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», нужно ввести ИНН или ОГРН на сайте, чтобы понять, распространяются ли на вас правила предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов. Если ответ положительный — получите ссылки на заявление.
Речь идет об организациях и предпринимателей, у которых снизились доходы либо появились убытки, и занятых в наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции сферах. Перечень таких сфер деятельности утверждается правительством Российской Федерации.
О всех мерах поддержки бизнеса можно узнать на сайте ФНС России в специальном разделе «Коронавирус: меры поддержки бизнеса».
ИСТОЧНИК KP.RU