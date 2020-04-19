Жители Саратовской области могут получить отсрочку по уплату налогов из-за коронавируса

19 Апр 2020 2020-04-19T13:40:10+03:00

Есть ли такая возможность у вас — можно посмотреть на сайте

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ФНС России запустила сервис, с помощью которого жители страны, в том числе и Саратовской области, могут узнать, есть ли для них возможность получить отсрочку по уплате налогов из-за коронавируса.

По данным канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», нужно ввести ИНН или ОГРН на сайте, чтобы понять, распространяются ли на вас правила предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов. Если ответ положительный — получите ссылки на заявление.

Речь идет об организациях и предпринимателей, у которых снизились доходы либо появились убытки, и занятых в наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции сферах. Перечень таких сфер деятельности утверждается правительством Российской Федерации.

О всех мерах поддержки бизнеса можно узнать на сайте ФНС России в специальном разделе «Коронавирус: меры поддержки бизнеса».

ИСТОЧНИК KP.RU