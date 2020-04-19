Жительница Дергачей получила срок за сбор конопли

19 Апр 2020 2020-04-19T13:33:16+03:00

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Суд признал 27-летнюю жительницу поселка Дергачи виновной в хранении наркотиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, вечером 27 января 2020 года она собрала у себя в селе дикорастущую коноплю, положила в пакет и спрятала во дворе дома. Женщина приготовила из этого запрещенное вещество и решила употребить, но ее задержала полиция.

Она получила условный срок — три года.

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ИСТОЧНИК KP.RU