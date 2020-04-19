Коронавирус не помешает посадке деревьев в память о героях ВОВ в Вольском районе
Саратовская область принимает участие в международной акции «Сад Памяти», объявленной всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России.
По информации канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», в Черкасском лесничестве Вольского района в ее рамках высадят 628 тыс.сеянцев. Уже посажено 428 тыс. деревьев.
Волонтеры и сотрудники лесничеств работают со средствами защиты, на расстоянии не менее двух метров друг от друга, группами не более двух=трех человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU