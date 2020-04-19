В Саратове за несколько часов нашли 77-летнюю Евгению Ломакину

19 Апр 2020 2020-04-19T12:10:27+03:00

О ней не было ничего известно со вчерашнего дня

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В Саратове был объявлен поиск 77-летней Евгении Ломакиной.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», пенсионерка пропала 18 апреля.

Ее приметы: рост 152 см, худощавого телосложения, волосы седые, крашенные в каштановый цвет, глаза карие. Она была одета в светло-коричневую демисезонную куртку и серую водолазку, бордовые брюки, розовый берет. Обута в черные полуботинки, с собой у нее была черная дамская сумка.

Спустя несколько часов женщину нашли.

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ИСТОЧНИК KP.RU