В Саратове за несколько часов нашли 77-летнюю Евгению Ломакину
В Саратове был объявлен поиск 77-летней Евгении Ломакиной.
Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», пенсионерка пропала 18 апреля.
Ее приметы: рост 152 см, худощавого телосложения, волосы седые, крашенные в каштановый цвет, глаза карие. Она была одета в светло-коричневую демисезонную куртку и серую водолазку, бордовые брюки, розовый берет. Обута в черные полуботинки, с собой у нее была черная дамская сумка.
Спустя несколько часов женщину нашли.
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ИСТОЧНИК KP.RU