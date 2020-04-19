Коронавирус в Саратове, новости на 19 апреля 2020: 114 зараженных, федеральный штаб подтвердил 16 новых заболевших

19 Апр 2020 2020-04-19T11:16:46+03:00

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Сегодня, 19 апреля, оперштаб Москвы подтвердил новых заболевших коронавирусом в Саратовской области — 16 человек.

Всего в регионе зафиксировано 114 диагнозов.

В России за сутки подтверждено 6060 новых случаев коронавируса в 78 регионах, зафиксировано 48 летальных исходов, выздоровели 234 человека.

Всего в стране зарегистрировано зарегистрировано 42 853 случая коронавируса в 85 регионах, 361 летальный исход. Вылечился 3291 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU