В Аткарске ночью опрокинулся Volkswagen: водитель скончался
Сегодня, 19 апреля, в 3:10 на перекрестке улиц Республиканская и Революционная в Аткарске произошло ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в УГИБДД по Саратовской области, 28-летний водитель Volkswagen Polo по предварительным данным потерял управление машиной, из-за чего она опрокинулась.
Фото УГИБДД по Саратовской области
Мужчину госпитализировали, он скончался в медицинском учреждении.
Обстоятельства выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU