В Аткарске ночью опрокинулся Volkswagen: водитель скончался

19 Апр 2020 2020-04-19T11:00:48+03:00

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Сегодня, 19 апреля, в 3:10 на перекрестке улиц Республиканская и Революционная в Аткарске произошло ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в УГИБДД по Саратовской области, 28-летний водитель Volkswagen Polo по предварительным данным потерял управление машиной, из-за чего она опрокинулась.

Фото УГИБДД по Саратовской области

Мужчину госпитализировали, он скончался в медицинском учреждении.

Обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU