Индекс уровня самоизоляции в Саратове на 19 апреля составляет 4,1 балла

19 Апр 2020 2020-04-19T10:18:16+03:00

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Сегодня, 19 апреля, в 10:50 индекс уровня самоизоляции в Саратове составляет 4,1 балла. Он значительно вырос, по сравнению с вчерашним днем.

Этот показатель рассчитывает Яндекс, исходя из активности горожан в обычный день до эпидемии и сейчас. Если он высок — местные жители прилежно сидят дома.

Областной центр в категории городов с населением свыше 500 тыс.человек занимает одну позицию с Ульяновском, Астраханью, Набережными Челнами. Самые сознательные люди живут в Краснодаре и Ярославле (индекс 4,3), а также Тольятти (4,2).

Среди городов-миллионников больше всего граждан сидят дома в Нижнем Новгороде и Воронеже (4,4), следом идет Москва (4,3), Санкт-Петербург и Пермь (4,2).

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ИСТОЧНИК KP.RU