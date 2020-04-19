2020-04-19T09:37:25+03:00
Общество

Почетный гражданин Саратовской области Владимир Гусев празднует день рождения

Он родился в 1933 в Саратове
Дарья Вострикова
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Сегодня, 19 апреля, почетный гражданин Саратовской области Владимир Гусев празднует день рождения.

Он родился в областном центре 19 апреля, окончил химический факультет СГУ в 1957 году, в 1969 — завершил обучение в Саратовском государственном экономическом институте по специальности «экономист по планированию промышленности».

Трудился лаборантом кафедры физики-химии полимеров и коллоидов Саратовского университета, работал на Энгельсском комбинате химволокна им. Ленинского комсомола, в 1970 году стал его директором.

В 1975-1976 году — был первым секретарем энгельсского горкома КПСС, в 1976 — вторым секретарем саратовского обкома КПСС, в 1976-1985 — первым секретарем саратовского обкома КПСС, в 1985-1986 — первым заместителем председателя Совета Министров РСФСР.

Летом 1986 года принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в качестве председателя госкомиссии. В 1991 он стал председателем Государственного комитета СССР по химии и биотехнологиям — Министром СССР.

В 1993 Владимира Гусева избрали в Государственную думу первого созыва от ЛДПР. Являлся председателем комитета по промышленности, строительству, транспорту и энергетике.

С 2001 — является членом Совета Федерации от Ивановской области, с 28 апреля 2010 года по 24 апреля 2012 года был представителем в Совете Федерации от правительства Саратовской области.

Имеет государственные награды: орден «Знак Почета», ордена Ленина, орден Октябрьской Революции, благодарность президента РФ и другие.

В феврале 2020 награжден почетным знаком губернатора Саратовской области «за многолетний плодотворный труд и активную общественную работу».

ИСТОЧНИК KP.RU

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