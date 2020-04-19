Коронавирус в Саратове, новости на 19 апреля 2020: количество зараженных достигло 114 человек

19 Апр 2020 2020-04-19T09:00:47+03:00

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В Саратовской области зафиксировано еще 16 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе региона, всего в области подтверждено 114 случаев.

География распространения диагнозов — четыре в Саратове, по три в Балакове и Ртищеве, по два в Ершове и Перелюбском районе, по одному в Балашове и Аткарске.

Заболевание у девятерых человек выявили при обследовании внебольничной пневмонии, у двух человек при обследовании группы риска старше 60-ти лет, четыре человека были в контакте, один прибыл из Москвы с симптомами ОРВИ.

Возраст заболевших: одному человеку до 30 лет, шестерым от 40 до 50 лет, троим от 50 до 60, шестеро старше 60 лет.

Пациентов наблюдают врачи, определен круг контактных лиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU