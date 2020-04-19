В Саратове инспекторы ГИБДД задержали угонщиков Lexus

19 Апр 2020 2020-04-19T08:19:00+03:00

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Вчера, 19 апреля, в поселке Юбилейный Саратова инспекторы ГИБДД задержали угонщиков Lexus.

По информации портала «ЧП Саратов», по предварительным данным хозяйка авто оставила его на базе Комбайн у Монахова пруда и поехала в Москву. Злоумышленники украли ключи от иномарки у пьяного сторожа базы и уехали на машине.

Сотрудники ДПС заметили транспорт и поехали остановиться, но угонщики проигнорировали это. Тогда дорожные инспекторы поехали за ними и впоследствии остановиться все-таки пришлось.

На месте также работала следственно-оперативная группа. Обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU