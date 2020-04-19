Коронавирус в Ершове: в городе не будут останавливаться четыре электрички

19 Апр 2020 2020-04-19T08:09:12+03:00

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В связи с предписанием Роспотребнадзора из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки с сегодняшнего дня, 19 апреля, электрички четырех маршрутов не будут останавливаться в Ершове. Напомним, город закрыт на карантин.

Как рассказали «КП-Саратов» в ПривЖД, посадка и высадка пассажиров будет организована на ближайших к городу станциях — Плёс и Мавринка.

Поэтому изменяется расписание четырех электричек.

Речь идет о пригородном поезде №6022 Саратов-1 — Ершов, который будет отъезжать с начальной точки по средам, пятницам и воскресеньям в 17:46 и прибывать на станцию Плёс, вместо Ершова в 20:18.

Туда же в 6:23 будет приезжать маршрут №6023 Озинки — Ершов, вместо своей конечной станции. Отправление — по четвергам, субботам и понедельникам в 03:54.

Электрички №6024 Ершов — Озинки и №6021 Ершов — Саратов-1 будут отъезжать со станции Плёс. Первая — по средам, пятницам и воскресеньям в 20:19, пассажиры доедут в Озинки в 22:47. Вторая — по четвергам, субботам и понедельникам в 06:24, с прибытием на конечную станцию Саратов-1 в 08:45.

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ИСТОЧНИК KP.RU