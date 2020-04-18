Игорь Пивоваров попросил православных саратовцев завтра остаться дома

18 Апр 2020 2020-04-18T18:47:26+03:00

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Вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров поздравил жителей региона с наступающей Пасхой и прокомментировал закрытие храмов.

- Мы разделяем чувства и уважаем права верующих. Но сейчас главная забота органов власти всех уровней — это забота о здоровье, безопасности наших граждан, противодействие распространению коронавирусной инфекции, — отметил Пивоваров.

По его словам, ограничения коснулись всех массовых мероприятий, чтобы снизить риск заражения людей.

Он отметил также и церемонию схождения Благодатного огня в Иерусалиме, которая сегодня шла в прямой трансляции, в ней участвовали только священнослужители.

- Мы также слышим взвешенную позицию Святейшего Патриарха Кирилла, который призвал строго исполнять все предписания санитарных властей в России.

Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к тем, кто «возложил на себя подвиг неотлучного пребывания в своих жилищах» и попросил, чтобы место уединения стало для них «пустыней личного и семейного молитвенного труда». Со своей стороны тоже прошу верующих оставаться и молиться дома. Только так возможно остановить развитие инфекции, — подчеркнул вице-губернатор.

Напомним, в связи с распространением коронавируса в Саратовской области до 30 апреля закрылись все храмы, церкви, синагоги, попасть туда смогут только священнослужители.

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ИСТОЧНИК KP.RU