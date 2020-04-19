Синоптики обещают небольшой дождь в воскресенье днем в Саратове

19 Апр 2020 2020-04-19T07:51:46+03:00

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В Саратовской области сегодня днем, 19 апреля, ожидается небольшой дождь.

- Погода будет облачной с прояснениями. Ветер подует с запада и юго-запада со скоростью 3–8 м/с и порывами до 14 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС по данным областного Гидрометцентра.

Температура днем поднимется до +7…+12 градусов, а в Левобережье даже до +17.

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ИСТОЧНИК KP.RU