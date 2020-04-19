2020-04-19T00:31:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 19 апреля 2020 года: уже почти 100 человек

За сутки 18 апреля количество заболевших коронавирусом в Саратове выросло на 11 человек
Ольга Симонова
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В Саратовской области количество зараженных коронавирусом достигает почти сотни — 98 человек.

По данным оперативного штаба, за 18 апреля COVID-19 выявлен у еще 11 человек.

Из них общая часть — шестеро — люди от 34 до 45 лет. Четверо — старше 60, одному менее 20 лет.

Напомним, в Саратовской области за весь период из 98 зараженных выздоровели 17 человек, а четверо скончались — все от тяжелых хронических заболеваний.

География распространения коронавируса в Саратовской области

География распространения коронавируса в Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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