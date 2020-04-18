2020-04-18T17:04:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Самоизоляция в Саратове: женщина в суде доказала законность своей торговли

Горожанка продавала на рынке спички, бумагу и другое
Ольга Симонова
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Жительница Саратова в Кировском районном суде доказала законность своей работы во время режима самоизоляции.

- В 10:44 14 апреля женщина в рынке «Купеческий» торговала искусственными цветами, хозяйственными товарами, товарами гигиены. На нее составили протокол. Однако она отрицала свое правонарушение, объясняя, что торгует спичками, туалетной бумагой, антисептиком, — сообщили «КП-Саратов» в Кировском райсуде.

То, что саратовчанка продавала именно товары первой необходимости в период коронавируса, подтвердилось в суде. В итоге административное дело в отношении гражданки было прекращено в связи с отсутствием состава.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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