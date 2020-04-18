Около «моста глупости» в Саратове молодой водитель врезался в фонарь

18 Апр 2020 2020-04-18T16:34:32+03:00

По словам парня, его кто-то подрезал

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В Саратове сегодня, 18 апреля, 19-летний водитель попал в ДТП.

Парень за рулем ВАЗ-2114 врезался в фонарь. Молодой шофер заявил, что причиной аварии стало то, что его подрезал другой участник дорожного движения, сообщает «ЧП-Саратов».

Авария произошла на улице Рабочая, недалеко от «моста глупости». Никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU