2020-04-18T15:45:54+03:00
Общество

«Брошены не будете»: Володин пообещал встретиться с саратовскими предпринимателями

Он посчитал правильным обсудить обращение бизнесменов, которое поступило к нему
Ольга Симонова
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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин анонсировал встречу с представителями малого и среднего бизнеса Саратовской области.

Видеообращение спикера ГД опубликовано на странице его сторонников volodin.saratov в Instagram.

Политик заявил, что к нему поступило обращение, и он считает правильным обсудить его. Володин предложил встретиться, для этого бизнесмены должны делегировать своих представителей.

- Вопросы правильные. Но для того, чтобы нам по ним принять решение или проработать предложение, правильно было бы их всесторонне проанализировать и обсудить, — сказал председатель Госдумы.

Он попросил предпринимателей заранее дать вопросы, которые они уже проработали, как помочь предприятиям в различных сегментах бизнеса.

- У нас предприятия все разные и по-разному они сегодня страдают. Скажу, что никого не оставим один на один с проблемой. Там, где можно помочь — поможем, там, где нет возможности, будем искать такую возможность. Но брошены не будете, — заявил Вячеслав Володин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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