За благоустройство площади на 3-й Дачной предлагают почти 26 млн рублей
Администрация Ленинского района Саратова объявила аукцион на портале «Госзакупки» на проведение работ по благоустройству территории, расположенной перед Домом культуры «Россия» на 3-й Дачной.
Чиновники готовы заплатить почти 26 млн рублей за общие работы, проведение внешнего электроснабжения, наружного водоснабжения и канализации, силовое электрооборудование и освещение и другое.
Завершить работы компания, выигравшая аукцион, должна до 15 сентября 2020 года.
Напомним, ранее у ДК «Россия» начали сносить ларьки, площадь опустела, а потом глава Ленинского района Лада Мокроусова рассказала, что в рамках благоустройства построят фонтан, поставят лавочки, оформят зеленую зону.
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ИСТОЧНИК KP.RU