За благоустройство площади на 3-й Дачной предлагают почти 26 млн рублей

18 Апр 2020 2020-04-18T14:52:02+03:00

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Администрация Ленинского района Саратова объявила аукцион на портале «Госзакупки» на проведение работ по благоустройству территории, расположенной перед Домом культуры «Россия» на 3-й Дачной.

Чиновники готовы заплатить почти 26 млн рублей за общие работы, проведение внешнего электроснабжения, наружного водоснабжения и канализации, силовое электрооборудование и освещение и другое.

Завершить работы компания, выигравшая аукцион, должна до 15 сентября 2020 года.

Напомним, ранее у ДК «Россия» начали сносить ларьки, площадь опустела, а потом глава Ленинского района Лада Мокроусова рассказала, что в рамках благоустройства построят фонтан, поставят лавочки, оформят зеленую зону.

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ИСТОЧНИК KP.RU