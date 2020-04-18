Пьяный мужчина сел за руль авто каршеринга в Саратове

18 Апр 2020 2020-04-18T14:17:38+03:00

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В Саратове поймали пьяного мужчину за рулем автомобиля Datsun, который был в каршеринге.

Инцидент произошел на перекрестке Симбирской и Большой Садовой.

На водителя составили административный протокол сотрудники ДПС, сообщает «ЧП-Саратов».

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ИСТОЧНИК KP.RU