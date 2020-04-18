Индекс самоизоляции в Саратове в субботу составляет 3,2 балла

18 Апр 2020 2020-04-18T14:08:47+03:00

До коронавируса он был 1,9

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Сегодня, 18 апреля, индекс самоизоляции в Саратове на 14:51 составляет 3,2 балла.

Такие данные Яндекса означают, что на улице есть люди. До коронавируса показатель составлял 1,9 балла.

Индекс в Энгельсе еще ниже — ровно три балла. Больше всего в Балакове — 3,3.

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ИСТОЧНИК KP.RU