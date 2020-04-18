МВД предлагает саратовцам изучать ПДД на самоизоляции
Управление МВД по Саратову предлагает саратовцам изучить правила дорожного движения и запускает акцию «Сидим дома, изучаем ПДД» во время режима самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Как сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД, билеты публикуются на сайте.
Для одних это станет подготовкой к получению водительских прав, для других — тренировкой памяти.
Правильные ответы с комментариями будут подготовлены экзаменаторами РЭО ГИБДД УМВД России по городу Саратову и выложены на сайте.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU