МВД предлагает саратовцам изучать ПДД на самоизоляции

18 Апр 2020 2020-04-18T13:22:34+03:00

Билеты есть на сайте Управления

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Управление МВД по Саратову предлагает саратовцам изучить правила дорожного движения и запускает акцию «Сидим дома, изучаем ПДД» во время режима самоизоляции из-за распространения коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД, билеты публикуются на сайте.

Для одних это станет подготовкой к получению водительских прав, для других — тренировкой памяти.

Правильные ответы с комментариями будут подготовлены экзаменаторами РЭО ГИБДД УМВД России по городу Саратову и выложены на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU