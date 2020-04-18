Коронавирус в Саратове, новости на 18 апреля 2020: федеральный штаб подтвердил 11 новых заболевших

18 Апр 2020 2020-04-18T11:02:09+03:00

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Сегодня, 18 апреля, федеральный оперштаб подтвердил новых заболевших в Саратовской области — 11 человек.

Таким образом, количество зараженных в регионе составило 98 человек.

За сутки в России COVID-19 заболели 4 785 человек, а за весь период — 36 793.

География распространения коронавируса в Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU