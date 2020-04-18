В Энгельсе суд наказал более 30 пришедших в храмы и на кладбище граждан
В Саратовской области граждан продолжают привлекать к ответственности за нарушение режима самоизоляции в период распространения
- К административной ответственности 16 апреля привлекли 24 граждан, которые, будучи на значительном расстоянии от своих домов, находились на кладбище и посещали храмы и церкви. 17 апреля на кладбище заметили семь человек, — сообщили «КП-Саратов» в Энгельсском райсуде.
Также правонарушение совершили четверо предпринимателей, которые, несмотря на запреты, продолжили работать. Трем из них предписали приостановить деятельность, а одному — выписали штраф в 50 тыс. рублей.
Физические лица тоже нарушили законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
По четырем делам производство прекращено за отсутствием состава административного правонарушения, а одному человеку выписали штраф 15 тыс. рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU