Следователи разбираются в гибели трех человек на пожаре в бане под Саратовом

18 Апр 2020 2020-04-18T10:22:27+03:00

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Саратовские следователи организовали проверку по факту гибели трех людей на пожаре, в частности одного ребенка, вблизи поселка Расловка-2 в Саратовском районе.

- По предварительным данным, днем 17 апреля 72-летняя женщина, ее 53-летний зять и шестилетняя внучка поехали на дачу. Дом не отапливался, и они решили переночевать на втором этаже в бане, где была дровяная печь. Ночью баня загорелась. Предполагается, что печь была перетоплена. После тушения из жилища были извлечены останки трех человек, — сообщили «КП-Саратов» в областном СУ СКР.

Следователи осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинское исследование, чтобы выяснить точные причины смерти людей, и пожарно-техническая экспертиза — для установления причины возгорания.

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ИСТОЧНИК KP.RU