2020-04-18T09:51:10+03:00
Общество

Волонтеры поздравили пожилых людей и многодетные семьи с наступающей Пасхой

Каждый получил в подарок кулич и спецвыпуск газеты «Комсомольская правда»
Ольга Симонова
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Представители волонтерского центра «Единой России», созданного по инициативе секретаря Саратовского регионального отделения партии, депутата Государственной думы Николая Панкова, поздравили с наступающим православным праздником Пасхи представителей старшего поколения и многодетные семьи. Ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, которые относятся к группе риска и вынуждены в связи с пандемией коронавируса находиться дома, волонтеры принесли пасхальные куличи. Представители старшего поколения с удовольствием брали и специальный выпуск газеты «Комсомольская правда», содержащий полезные советы по поводу того, как обезопасить себя от инфекции и интересно провести время дома на самоизоляции.

Только в Ленинском районе Саратова при поддержке члена первичного отделения «Городское» партии «Единая Россия», директора магазина «Ашан» Сергея Царева в волонтерский центр для проведения акции было передано 100 пасхальных наборов. Среди прочих пасхальный кулич получил инвалид Великой Отечественной войны Александр Иванович Протасов. В 17 лет, будучи совсем молодым юношей, он ушел добровольцем на фронт, принимал участие в Сталинградской битве. Вернувшись с войны, женился и прожил с супругой больше 50 лет. Александр Иванович поблагодарил за доставленное угощение и возможность по традиции отметить Пасху вкусным куличом.

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В Заводском районе Саратова по инициативе депутата областной думы Дмитрия Ханенко пасхальные куличи передали также малообеспеченным и многодетным семьям. Праздничному угощению обрадовались в семье Ивановых, где воспитывается 11 детей. Жанна Иванова с большой радостью приняла в дар символ православного праздника и конфеты для маленьких сладкоежек.

- Детей много, вся страна сейчас, да и мир в целом, переживает непростой период. На улицу выходим только по мере необходимости. И стараемся все-таки немножко попридержать с расходами. Эта акция — поистине очень добрая и нужная! Спасибо всем ее организаторам. Это правда очень приятно! — сказала на прощание многодетная мама.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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