Водитель «Гранты» в Марксе на переходе сбил парня
Юноша госпитализирован
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В Марксе Саратовской области вчера утром, 17 апреля, 69-летний водитель «Лады Гранта» устроил ДТП.
- В 10:40 у дома №86а по проспекту Ленина мужчина наехал на 20-летнего пешехода, который шел по нерегулируемому переходу, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.
Парня госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU