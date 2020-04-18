Водитель «Гранты» в Марксе на переходе сбил парня

18 Апр 2020 2020-04-18T08:52:05+03:00

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В Марксе Саратовской области вчера утром, 17 апреля, 69-летний водитель «Лады Гранта» устроил ДТП.

- В 10:40 у дома №86а по проспекту Ленина мужчина наехал на 20-летнего пешехода, который шел по нерегулируемому переходу, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

Парня госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU