Поиски пропавшей в Саратове пенсионерки прекращены в тот же день
Людмилу Коннову нашли живой
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В Саратове нашли пропавшую вчера, 17 апреля, Людмилу Коннову.
Об этом отряд «Лиза Алерт» сообщил вчера поздним вечером в своей группе.
70-летнюю женщину нашли живой.
- Большое спасибо неравнодушным людям — Владимиру и Анне, а также жителям СНТ «Долина-123». Благодаря вашей помощи, бабушка дома, в кругу семьи, — написали волонтеры.
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ИСТОЧНИК KP.RU