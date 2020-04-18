Поиски пропавшей в Саратове пенсионерки прекращены в тот же день

18 Апр 2020 2020-04-18T08:32:23+03:00

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В Саратове нашли пропавшую вчера, 17 апреля, Людмилу Коннову.

Об этом отряд «Лиза Алерт» сообщил вчера поздним вечером в своей группе.

70-летнюю женщину нашли живой.

- Большое спасибо неравнодушным людям — Владимиру и Анне, а также жителям СНТ «Долина-123». Благодаря вашей помощи, бабушка дома, в кругу семьи, — написали волонтеры.

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ИСТОЧНИК KP.RU