2020-04-18T08:48:17+03:00
Происшествия

На пожаре под Саратовом сгорели мужчина с тещей и пятилетняя девочка

Возгорание произошло в бане в СНТ «Дружба»
Ольга Симонова
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Фото ГУ МЧС по Саратовской областиФото ГУ МЧС по Саратовской области
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Сегодня ночью, 18 апреля, в Саратовском районе сгорела баня, в которой нашли три трупа.

- Пожар произошел на станции Расловка-2, СНТ «Дружба». Сгорела баня площадью 5 на 8 метров. Три человека погибли: 53-летний мужчина, его 72-летняя теща и девочка 2014 года рождения, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного ГУ МЧС.

На месте работают следователи и испытательная пожарная лаборатория. Обстоятельства трагедии выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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