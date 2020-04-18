На пожаре под Саратовом сгорели мужчина с тещей и пятилетняя девочка

18 Апр 2020 2020-04-18T08:48:17+03:00

Возгорание произошло в бане в СНТ «Дружба»

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Сегодня ночью, 18 апреля, в Саратовском районе сгорела баня, в которой нашли три трупа.

- Пожар произошел на станции Расловка-2, СНТ «Дружба». Сгорела баня площадью 5 на 8 метров. Три человека погибли: 53-летний мужчина, его 72-летняя теща и девочка 2014 года рождения, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного ГУ МЧС.

На месте работают следователи и испытательная пожарная лаборатория. Обстоятельства трагедии выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU