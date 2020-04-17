2020-04-17T21:32:12+03:00
Экономика

Эльвира Набиуллина рассказала о возможности выплат по 10-20 тыс. рублей россиянам

Глава Центробанка отметила, что в России существуют другие меры поддержки
Екатерина Семенова
Поделиться:
Группа российских экономистов предложила выплатить работникам пострадавших от коронавируса отраслей по 10-20 тысяч рублейГруппа российских экономистов предложила выплатить работникам пострадавших от коронавируса отраслей по 10-20 тысяч рублейФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Россиянам вряд ли будут раздавать деньги во время ограничительных мер в период пандемии коронавируса.

Об этом сегодня на пресс-конференцию рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос «Комсомольской правды».

Ранее ряд экономистов предложил раздать гражданам адресную помощь — по 10-20 тыс. рублей для поддержки во время кризиса. Однако Эльвира Набиуллина считает подобные меры неправильными для российской экономики.

Дело в том, что подобные выплаты (их еще называют «вертолетными деньгами» по аналогии разбрасывания наличных) используются в развитых странах, где кредитные ставки уже и так слишком низкие. В России как раз используются беспроцентные кредиты, субсидии, пособия по безработице и другие меры поддержки. Возможно, что Центробанк также примет решение о снижении ключевой ставки, что позволит понизить и ставки по коммерческим кредитам.

При этом в нашей стране дополнительные деньги в экономике могут привести к резкому росту цен.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эльвира Набиуллина рассказала о возможности выплат по 10-20 тыс. рублей россиянам
Депутаты и общественники поздравили воспитанников центра «Возвращение» с наступающей Пасхой
Ученые раскрыли тайну вампиров: откуда взялись страшные истории о кровососах
Найден подозреваемый в убийстве мужчины в коммуналке Балакова
Нарушители самоизоляции: саратовцы ответят за шашлыки на улице
Под Саратовом мужчина погиб от свалившегося на него дерева
В Саратове ищут пенсионерку в светло-коричневом болоневом пальто
Надежда Бабкина прикована к постели с двухсторонней пневмонией
Эпидемия коронавируса: «заморозки» банковских вкладов населения не будет
Секонд-хенд в Саратове в период коронавируса решил торговать масками
Режим самоизоляции в Саратове: полиция составила шесть протоколов о пребывании граждан на кладбищах
Размер «зарплаты мечты» россиян снизился вдвое