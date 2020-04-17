Эльвира Набиуллина рассказала о возможности выплат по 10-20 тыс. рублей россиянам
Россиянам вряд ли будут раздавать деньги во время ограничительных мер в период пандемии коронавируса.
Об этом сегодня на пресс-конференцию рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос «Комсомольской правды».
Ранее ряд экономистов предложил раздать гражданам адресную помощь — по 10-20 тыс. рублей для поддержки во время кризиса. Однако Эльвира Набиуллина считает подобные меры неправильными для российской экономики.
Дело в том, что подобные выплаты (их еще называют «вертолетными деньгами» по аналогии разбрасывания наличных) используются в развитых странах, где кредитные ставки уже и так слишком низкие. В России как раз используются беспроцентные кредиты, субсидии, пособия по безработице и другие меры поддержки. Возможно, что Центробанк также примет решение о снижении ключевой ставки, что позволит понизить и ставки по коммерческим кредитам.
При этом в нашей стране дополнительные деньги в экономике могут привести к резкому росту цен.
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ИСТОЧНИК KP.RU