Депутаты и общественники поздравили воспитанников центра «Возвращение» с наступающей Пасхой

17 Апр 2020 2020-04-17T20:44:33+03:00

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Депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская и ее коллега по городской думе Вячеслав Доронин (оба — фракция «Единая Россия») совместно с активистами Ассоциации приемных семей посетили специализированный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Возвращение» и поздравили его юных воспитанников с наступающим праздником Светлого Христова Воскресения. Депутатов с центром «Возвращение» связывает многолетняя дружба. И сегодня парламентарии пришли в гости к детям не с пустыми руками. По многолетней доброй традиции они передали для детей центра 50 куличей. Активисты Ассоциации приемных семей привезли воспитанникам центра несколько коробок с детскими вещами.

- Сама атмосфера весенних пасхальных торжеств приносит в дом каждого человека и в его семью любовь и согласие, побуждает творить добрые дела, заботиться не только о родных и близких, но быть милосердными ко всем людям, так часто нуждающимся в заботе и поддержке, будь они людьми старшего поколения, или детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Поэтому сегодня мы с помощниками и волонтерами Саратовской региональной Ассоциации приемных семей здесь! — прокомментировал Вячеслав Доронин.

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- Это счастье, что есть добрые, внимательные люди, я бы сказала проще — друзья. С Юлией Михайловной мы знакомы четыре года, с Вячеславом Геннадьевичем и его командой мы сотрудничаем более семи лет, и теперь они навещают нас, и не только по праздникам! То же самое могу сказать и об активистах Ассоциации приемных семей. Очень приятно, что и сегодня, несмотря на сложный период пандемии коронавируса, добрая традиция «Пасха — в каждый дом» не нарушена, и ребята смогут встретить ее с символом — Пасхальным куличом! — поблагодарила депутатов заместитель директора социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Елена Митрофанова.

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ИСТОЧНИК KP.RU