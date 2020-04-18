2020-04-18T00:11:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 18 апреля 2020 года: уже 87 человек

За сутки 17 апреля количество заразившихся коронавирусом в Саратове выросло на 17 человек
Екатерина Семенова
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Карта распространения коронавируса в Саратовской областиКарта распространения коронавируса в Саратовской области
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Вновь увеличилось количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области.

По данным оперативного штаба, за 17 апреля в Саратовской области лабораторно был подтвержден диагноз у 17 человек. Общий показатель заболеваемости в регионе составил 3,6.

Основная масса заболевших - люди в возрасте 18-59 лет. На них приходится 60 случаев. География распространения включает в себя уже 15 районов.

Еще один пациент скончался. Теперь в регионе зафиксировано четыре смерти пациентов с коронавитрусом. Как и в прошлых случаях, причиной смерти стали тяжелые хронические заболевания.

Вызоровели уже 17 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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