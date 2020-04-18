Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 18 апреля 2020 года: уже 87 человек
Вновь увеличилось количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области.
По данным оперативного штаба, за 17 апреля в Саратовской области лабораторно был подтвержден диагноз у 17 человек. Общий показатель заболеваемости в регионе составил 3,6.
Основная масса заболевших - люди в возрасте 18-59 лет. На них приходится 60 случаев. География распространения включает в себя уже 15 районов.
Еще один пациент скончался. Теперь в регионе зафиксировано четыре смерти пациентов с коронавитрусом. Как и в прошлых случаях, причиной смерти стали тяжелые хронические заболевания.
Вызоровели уже 17 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU