Ученые раскрыли тайну вампиров: откуда взялись страшные истории о кровососах

17 Апр 2020 2020-04-17T20:47:02+03:00

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В 19 веке страх перед вампирами был посильнее, чем сейчас современные люди боятся коронавируса. Ведь от «кровососов» погибали целые семьи, а то и населенные пункты, а как бороться с мистическим злом — было не ясно.

Проявления действительно пугали: люди начинали худеть, у них тускнел цвет лица, а временами изо рта могла течь кровь. Неудивительно, что соседи принимали их за жертв вампиров, которые ночь за ночью высасывают кровь из своих жертв, постепенно сводя в могилу.

Однако нынешние ученые полагают, что виной всему был туберкулез. «Комсомольская правда» разбиралась в этой мистической и зловещей истории.

В 1990 году в Коннектикуте (США) была найдена могила с выбитыми на крышке гроба инициалами JB 55. Внутри оказался скелет человека, как полагают специалисты, фермера. При этом у него при жизни явно был туберкулез, причем в тяжелой форме.

Газеты 1820 года печатали страшную историю о фермере Джордже Брауне, который похоронил одну за другой жену и двух дочерей. Когда симптомы «вампирской болезни» проявились и у сына, соседи убедили фермера выкопать могилы родственников. Как оказалось, останки одной из девочек слишком хорошо сохранились. Это убедило жителей деревни, что она и есть вампир. Ее сердце сожгли, а пепел дали брату, якобы это поможет снять проклятье. Увы, он тоже вскоре умер от туберкулеза.

Гравюра 17 века "Гибель вампира"Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Впоследствии доктора объяснили факт не истлевшего тела дочери фермера — она была погребена в середине зимы, и морозы сохранили труп.

Примечательно, что через пять лет после этой истории был опубликован роман Брэма Стокера «Дракула». После смерти писателя в его бумагах нашли вырезки из газет, рассказывающие о фермере Джордже Брауне.

ИСТОЧНИК KP.RU