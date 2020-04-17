2020-04-17T20:15:43+03:00
Происшествия

Найден подозреваемый в убийстве мужчины в коммуналке Балакова

Им оказался 33-летний гражданин
Ольга Симонова
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Балаковские следователи и полиция задержали подозреваемого в убийстве 33-летнего мужчины, чье тело нашли в коммуналке. Причастным оказался гражданин того же возраста.

- Он дал признательные показания, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Напомним, труп был найден в коридоре одного из домов по улице Степная около 03:30 15 апреля. На теле мужчины были ножевые ранения в области живота и бедра.

Расследование убийства продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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