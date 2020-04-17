Нарушители самоизоляции: саратовцы ответят за шашлыки на улице
Сегодня, 17 апреля, полиция заметила троих саратовцев, которые жарили шашлык у дома №6 на улице Уфимцева в Ленинском районе и абсолютно не думали о самоизоляции. Решается вопрос о привлечении их к административной ответственности.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 14 апреля в дежурную часть обратился местный житель и рассказал, как кто-то готовит мясо на детской площадке на Днепропетровской улице, 8.
Еще любители отдыха на природе в городских условиях замечены на улице Рабочая, 41, Симбирцева, 26/30, Лебедева-Кумача, 74, Тульской, 53/26, Гвардейской, 3а, 3-м Московском проезде, 12а, Шелковичной, 116 и т. д. На улице Чемодурова собиралась компания из десяти человек.
Граждан привлекли к административной ответственности, по некоторым фактам уже есть решения суда.
Если вы стали очевидцем такого правонарушения, полиция просит сообщать по телефонам: 747-015, 747-016, 02 (с мобильного 102).
Граждан призывают самоизолироваться и не покидать дом без острой необходимости.
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ИСТОЧНИК KP.RU