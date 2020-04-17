В Саратове ищут пенсионерку в светло-коричневом болоневом пальто
В Саратове ищут 70-летнюю Людмилу Коннову.
- Женщина пропала сегодня, 17 апреля, — сообщает волонтерский отряд «Лиза Алерт».
Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы седые, короткая стрижка, глаза серо-голубые.
В Саратове ищут Людмилу Коннову
На момент пропажи пенсионерка была одета в светло-коричневое болоневое пальто, черные брюки, черные ботинки, черная меховая шапка. С собой у нее черная дамская сумочка.
Если вы видели пропавшую — позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU