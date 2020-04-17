В Саратове ищут пенсионерку в светло-коричневом болоневом пальто

17 Апр 2020 2020-04-17T19:46:08+03:00

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В Саратове ищут 70-летнюю Людмилу Коннову.

- Женщина пропала сегодня, 17 апреля, — сообщает волонтерский отряд «Лиза Алерт».

Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы седые, короткая стрижка, глаза серо-голубые.

В Саратове ищут Людмилу Коннову

На момент пропажи пенсионерка была одета в светло-коричневое болоневое пальто, черные брюки, черные ботинки, черная меховая шапка. С собой у нее черная дамская сумочка.

Если вы видели пропавшую — позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU