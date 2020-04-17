2020-04-17T19:28:04+03:00
Звезды

Надежда Бабкина прикована к постели с двухсторонней пневмонией

Ее вывели из медикаментозной комы, она дышит без помощи аппарата ИВЛ
Ольга Симонова
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Надежда Бабкина больше двух недель находится в больнице с двухсторонней пневмониейНадежда Бабкина больше двух недель находится в больнице с двухсторонней пневмониейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Певица Надежда Бабкина уже более двух недель находится в больнице с двухсторонней пневмонией.

Как сообщает «Комсомольская правда», несмотря на то, что буквально два дня назад она дышала при помощи ИВЛ, сейчас Бабкиной заметно лучше. Однако ее состояние до сих пор остается стабильно тяжелым. 70-летняя артистка прикована к кровати.

Надежда Георгиевна лежит в отделении кардиореанимации, находится в сознании, общается жестами, дышит через трахеостомическую трубку.

Звезде ставят капельницы, она принимает антибиотики, питается через зонд.

Напомним, о госпитализации Надежды Бабкиной стало известно 6 апреля. При поступлении певицу ввели в кому, чтобы обеспечить более эффективную работу ИВЛ, а 11 апреля вывели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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