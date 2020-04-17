2020-04-17T18:37:14+03:00
Экономика

Эпидемия коронавируса: «заморозки» банковских вкладов населения не будет

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ответила на вопрос корреспондента «КП-Саратов»
Антон Угольков
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Эльвира НабиуллинаЭльвира Набиуллина
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Сегодня, 17 апреля, состоялась очередная конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, посвященная текущей ситуации и принимаемых ЦБ РФ мерах по смягчению последствий для экономики и финансовой системы от эпидемии коронавируса.

В ходе своего общения с журналистами глава Банка России ответила на вопрос корреспондента саратовской «Комсомолки». Наше издание отметило, что не так давно был введен налог на проценты от доходов по вкладам на сумму от 1 млн рублей. Это спровоцировало кратковременный набег населения по снятию вкладов. Сейчас многие боятся, что на вклады (их снятие) будет введен мораторий, и их невозможно будет использовать.

- Это технически возможно? Можете успокоить граждан? — спросили мы у Эльвиры Набиуллиной.

Председатель Банка России подчеркнула, что никаких оснований для такого беспокойства нет. Во-первых, это невозможно юридически — не предусмотрено Гражданским кодексом или другим законодательством. Во-вторых, в этом попросту нет никакой необходимости.

- У нас все нормально с фондированием, с ликвидностью банковской системы. Есть даже структурный профицит на уровне около 2,5 трлн рублей. Еще около 7 трлн рублей — рыночное обеспечение, под которое всегда можно привлечь деньги на рынке или у Банка России, — пояснила Эльвира Набиуллина.

Эльвира Набиуллина прокомментировала "КП-Саратов" возможность "заморозки" вкладов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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