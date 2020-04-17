2020-04-17T18:38:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Секонд-хенд в Саратове в период коронавируса решил торговать масками

Горожане остались недовольны, что под прикрытием масок возобновляют торговлю одеждой
Ольга Симонова
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Одна из сетей магазинов секонд-хенда в Саратове в период режима самоизоляции в связи с распространением коронавируса решила торговать масками. Однако не все горожане с восторгом восприняли эту идею, ведь кроме средств индивидуальной защиты, магазины также продолжают продавать одежду. А разрешения на возобновление такой торговли официально не было дано.

- Роспотребнадзор прозрачно дал понять, что можно, а что нельзя. Даже если продавец предлагает товары первой необходимости, то реализовывать он может только их, но не одежду, которую, конечно, нужно примерять. Ужасно представить, глупо и абсурдно, — рассказала «КП-Саратов» Наталия Лукьянова.

Местные жители отмечают, что из-за такой халатности контактных зараженных в ближайшем будущем в Саратове может оказаться больше.

- Индекс самоизоляции уже пал ниже показателя 2,5. Откуда столько нескончаемого потенциала наглости, халатности этих предпринимателей, которые обходят закон смешными и глупыми предлогами? — также возмущается Виталий Владин.

В доказательство своих слов обратившиеся граждане прислали скриншоты Instagram-аккаунта магазина. В профиле секонд-хенда отмечается, что в Саратове два дня работает пара магазинов в ограниченном режиме, который подразумевает почти полный рабочий день — с 10:00 до 19:00, а при большом наплыве покупателей, они обещают ограничить вход в магазин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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