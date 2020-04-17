Режим самоизоляции в Саратове: полиция составила шесть протоколов о пребывании граждан на кладбищах

17 Апр 2020 2020-04-17T18:27:04+03:00

И 66 протоколов о нарушении правил поведения при режиме повышенной готовности

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За сутки полиция в Саратовской области составила 66 протоколов на граждан за нарушения правил поведения при режиме повышенной готовности.

Как сообщил на заседании оперативного штаба начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД региона Алексей Зелепукин, суды рассмотрели уже 56 из них и вынесли предупреждения гражданам.

Кроме того,было составлено шесть протоколов по пребыванию граждан на кладбищах. Шесть в Ленинском районе Саратова, по одному в Романовском, Лысогорском, Калининском, Краснопартизанском и Советском районах. Также всем вынесены предупреждения.

Сегодня 35 групп полиции проверяли собюлюдение противоэпидемического режима на рынках. Из 61 проверенного объекта нарушений не найдено вовсе. Это удивило председателя правительства Александра Стрелюхина. Он попросил завтра и в воскресенье обратить на рынки особое внимание.

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ИСТОЧНИК KP.RU