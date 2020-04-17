2020-04-17T18:16:58+03:00
Общество

Размер «зарплаты мечты» россиян снизился вдвое

Чем старше человек, тем больше он хочет денег
Дарья Вострикова
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Уровень «зарплаты мечты» у россиян ощутимо снизилсяУровень «зарплаты мечты» у россиян ощутимо снизилсяФото: Евгения ГУСЕВА
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Уровень «зарплаты мечты» россиян ощутимо снизился, сообщает «Комсомолка».

Согласно опросу SuperJob, в докоронавирусные времена граждане хотели бы получать 155 тыс. рублей в месяц, а сейчас достаточно уже 80 тыс. рублей.

О таком желании сообщили 2,5 тыс. жителей РФ из 437 населенных пунктов страны.

Представительницам прекрасного пола достаточно 70 тыс. рублей, а мужчины хотели бы заработок в 90 тыс. рублей.

Имеет значение возраст человека. Среди респондентов, тем, кому не исполнилось 24 года, достаточно для счастья 60 тыс. рублей. Старшему поколению, кому более 45 лет — 92 тыс. рублей.

Самые значительные суммы назвали москвичи — 100 тыс. рублей. Жители северной столицы хотели бы получать 85 тыс. рублей, регионов — 80 тыс. рублей.

Отметим, что запросы россиян падают не первый год. Например, в 2017 году среднестатистический человек мечтал о доходе в 184 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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