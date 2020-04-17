Размер «зарплаты мечты» россиян снизился вдвое
Уровень «зарплаты мечты» россиян ощутимо снизился, сообщает «Комсомолка».
Согласно опросу SuperJob, в докоронавирусные времена граждане хотели бы получать 155 тыс. рублей в месяц, а сейчас достаточно уже 80 тыс. рублей.
О таком желании сообщили 2,5 тыс. жителей РФ из 437 населенных пунктов страны.
Представительницам прекрасного пола достаточно 70 тыс. рублей, а мужчины хотели бы заработок в 90 тыс. рублей.
Имеет значение возраст человека. Среди респондентов, тем, кому не исполнилось 24 года, достаточно для счастья 60 тыс. рублей. Старшему поколению, кому более 45 лет — 92 тыс. рублей.
Самые значительные суммы назвали москвичи — 100 тыс. рублей. Жители северной столицы хотели бы получать 85 тыс. рублей, регионов — 80 тыс. рублей.
Отметим, что запросы россиян падают не первый год. Например, в 2017 году среднестатистический человек мечтал о доходе в 184 тыс. рублей.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU