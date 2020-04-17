2020-04-17T18:11:44+03:00
Коронавирус Covid-19

В разгар пандемии коронавируса три жителя Саратовской области уехали за границу - в Японию и США

Названы страны, где еще находятся саратовцы
Екатерина Семенова
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Жители Саратовской области отправились за границу во время пандемии коронавирусаЖители Саратовской области отправились за границу во время пандемии коронавирусаФото: Олег ЗОЛОТО
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Начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД региона Алексей Зелепукин рассказал о гражданах России, жителях Саратовской области, которые сейчас находятся за границей.

На заседании оперативного штаба в правительстве он сообщил, что всего за рубежом пребывают 279 соотечественников, из которых 27 детей.

Где они сейчас находятся:

- Индонезия - 25 человек;

- Тайланд - 21 человек,

- Армения - 19 человек,

- Вьетнам - 13 человек,

- США - 13 человек,

- Испания - 12 человек,

- Германия - 11 человек и ряд других стран.

За сутки из США вернулись чартерным рейсом два человека. Они приехали в Москву, отказались от обсерватора, сняли квартиру и ушли на самоизоляцию. За ними установлено наблюдение.

- То есть Россия начала забирать своих граждан, - отметил Алексей Зелепукин.

Председатель Правительства Саратовской области Александр Стрелюхин сообщил о трех случаях, когда жители уехали за рубеж в разгар пандемии. Двое отправились в Японию, и один в США. Произошло это 23 и 29 марта.

- Всем должно быть понятно: когда такая ситуация, они едут в Японию. Самое лучше время, - возмутился председатель правительства.

В Саратовской области под 14-дневным карантином на учете состоит 736 человек, четыверо из которых - иностранцы. При этом прибывших только 188 человек, остальные - контактные.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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